استمرار البحث عن مفقودين بانفجار مرفأ بيروت من بينهم مصري

تتواصل عملية البحث عن 7 مفقودين نتيجة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع بداية الشهر الحالي، بإشراف ومشاركة الجيش اللبناني، وفرق الاغاثة الاجنبية المساعدة.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن العدد المتبقي من الأشخاص المفقودين في انفجار بيروت هو 7 أشخاص، وليس هناك من معلومات عنهم، وهم 4 لبنانيين وسوريان ومصري واحد".

ودعت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في بيان، إلى "تكثيف عمليات البحث دون توقف في محيط مرفأ بيروت برا وبحرا حتى يتم العثور على جميع المفقودين، كما دعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت "أصحاب البضائع والمستوعبات والسيارات الموجودة في المرفأ إلى الالتزام بقرار قيادة الجيش تسوية وضع هذه البضائع وإخراجها وفقا للأصول قبل الوقت المحدد من قبل القيادة للبدء بعمليات رفع الأنقاض وإزالة الردم من المرفأ".

300 ألف شخص في بيروت تنقصهم المياه الصالحة بعد 3 أسابيع من الانفجار

من جانبها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في لبنان في بيان، اليوم، أن "300 ألف شخص في بيروت لا يزالون يواجهون نقصا في الوصول إلى خدمات المياه الصالحة والصرف الصحي، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة اللبنانية".

وذكرت المنظمة، "أن البنى الأساسية لا تزال سليمة في الغالب، إذ أن الأضرار التي لحقت بها أتت طفيفة، غير أن الانفجارات فاقمت من إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، في منطقة بيروت الكبرى حيث تضرر عدد كبير من خزانات المياه وأنظمة التوصيل في المباني القريبة من الانفجار كما تم فصل ما يقدر بنحو 130 مبنى في المنطقة المتضررة بالكامل عن شبكة المياه الرئيسية، وتضررت شبكات المياه لأكثر من 500 مبنى سكني مأهول".

وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو: "إن مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، أصبح من المهم ضمان حصول الأطفال والعائلات على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وكشفت المنظمة، أن العديد من العائلات تفتقر الآن إلى اتصال بشبكة المياه وشرعت اليونيسف، مباشرة بعد الانفجار، العمل مع الشركاء والسلطات المختصة بالمياه، على تقييم الأضرار والبدء في تلبية الاحتياجات الضرورية.

وأعادت اليونيسف وشركاؤها، ربط أكثر من 100 مبنى بشبكة المياه الرئيسية وعملت على تركيب 570 خزان مياه في المنازل المتضررة من أصل 3300 خزان يجب استبداله، كما قدمت المياه لأعمال الإغاثة، ووزعت للعائلات المتضررة أكثر من 4340 مجموعة من مستلزمات النظافة و620 مجموعة من مستلزمات الأطفال، وضمنت نقل المياه بالشاحنات إلى 20 عائلة وثلاثة مراكز للصليب الأحمر اللبناني.