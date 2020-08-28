7 إرشادات من "الصحة" للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

وتعرض "الوطن" إرشادات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما حددته وزارة الصحة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

ـ قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر.

ـ استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل.

ـ الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصلة.

ـ عدم الإفراط في استهلاك ملح الطعام.

ـ الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة.

ـ ممارسة الرياضة وتقليل الوزن.

ـ الامتناع عن التدخين.

وأوضحت الوزارة، أن قياس ضغط الدم من المتغيرات، لذلك ينبغي أن يستند تشخيص ارتفاع ضغط الدم على قياسات متعددة لضغط الدم في عدة مناسبات منفصلة، وتوقيتات مختلفة.