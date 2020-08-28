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تقرأ في "الوطن" غدا.. الزمالك يشتعل من جديد

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الوطن
07:35 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
عدد "الوطن" الصادر غدا

عدد "الوطن" الصادر غدا

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا السبت.. الزمالك يشتعل من جديد: عقوبات مالية على "ساسي وأوباما".. و"كارتيرون" يعنف اللاعبين بعد السقوط أمام ذئاب الجبل.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل "الممتاز".. ومصدر: هدفنا إنهاء البطولة في نوفمبر واستكمال "الكأس".

كما تقرأ.. جمعة عودة "الصلاة والقداسات".. المصلون توافدوا على المساجد والكنائس في القاهرة والمحافظات لأول مرة منذ 5 أشهر وسط إجراءات احترازية مشددة وأجواء من الفرحة وتبادل التهاني.

 

وتقرأ أيضا.. سقوط محمود عزت.. "الصندوق الأسود" لجماعة الإخوان الإرهابية.. "الداخلية": القيادي كان يختبيء في إحدى الشقق السكنية بالتجمع.. وهارب من حكمين بالإعدام والمؤبد.

 

 

 

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