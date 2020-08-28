إعلامي سعودي: أعد فيلما وثائقيا يبرز العلاقات بين القاهرة والرياض

قال الإعلامي السعودي محمد الضامن، أنه يعكف على تنفيذ فيلم وثائقي بعنوان التاريخ والمستقبل، والذي يبرز العلاقات المصرية السعودية الممتدة عبر العصور وكيف كانتا الدولتين الشقيقتين خير عونا في أحلك الظروف التي مرت بها البلدين.

وأضاف الضامن، في مداخله إذاعية عبر راديو مونت كارلو، أنه دائما ما كانتا مصر والسعودية حائط الصد لأمن الوطن العربي أجمع، مؤكدا أن هناك علاقات راسخة وممتدة تجمع المملكة العربية السعودية ومصر هدفها خدمة شعبي البلدين والتصدي للتطرف والإرهاب وغيرها من الأخطار المحدقة بالمنطقة.

وأكد أن الفيلم الوثائقي سيظهر قوة العلاقات المصرية السعودية عبر العصور، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية ومهمة، ليس للبلدين فحسب، إنما تنعكس على مجمل العلاقات العربية، لكون البلدين يمثلان حجر الزاوية في حفظ الأمن القومي العربي.