الأوقاف: مصلون وزعوا وجبات وأرز بلبن فرحا بعودة صلاة الجمعة

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة كانت تعول على وعي المواطنين لإعادة فتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة وفق الإجراءات الوقائية، وبالفعل نجح المواطنين في ذلك، لافتًا إلى أن البعض استقبل الصلاة اليوم بتوزيع الحلويات على المصلين، في حين وزع آخرون وجبات ساخنة بمدينة 6 أكتوبر وأرز باللبن في أسوان.

وأضاف "طايع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن الصلاة أقيمت اليوم بشكل منضبط، وتطبيق الإجراءات الوقائية، والجميع كان في حالة استنفار لإقامة صلاة الجمعة، مؤكدًا عدم وجود أي خروقات فردية أو جماعية.

وأشار إلى أن المواطنين ضربوا المثال على الثقافة والتحضر اليوم، لافتًا إلى زيادة مدة الخطبة حال إزالة جائحة كورونا ووجود استقرار صحي في العالم ومصر، وسيكون آنذاك لكل حادث حديث.