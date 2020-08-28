"الأوقاف": تكاتف الدولة سبب نجاح "الجمعة" ولا مخالفات على مستوى البلاد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة، موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة، كما يتوجه بالشكر إلى جميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.

وصرح الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة، بأنه لا مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة.

أوضح بيان الوزارة، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شهد صلاة الجمعة اليوم بمسجد سيدي أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية وأشاد بالتزام أبناء المحافظة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات بمساجد المحافظة، ما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف.

وشهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة الجمعة بمسجد المجمع الإسلامي بالخارجة، وشهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الصلاة بمسجد النصر الكبير بمدينة المنصورة ولم يتم رصد أي مخالفات بمساجد المحافظة، وأشاد بوعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وشهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعة، بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ وأشاد بجهود وزارة الأوقاف في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الصلاة بالمسجد الكبير بمدينة مطروح، مشيدًا بالتزام المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.