دراسة: مصاب كورونا إذا تعرض للإسهال والغثيان فلن يكون المرض خطيرا

استعرض الإعلامي أحمد فايق، دراسة حول أعراض فيروس كورونا المستجد، أثبتت أنها لو كانت على مستوى البطن مثل الإسهال والقيء والغثيان، فهذا يعني أن تأثير الفيروس خفيف، وأن المريض سيستطيع التعافي منه بسرعة شديدة.

وأضاف فايق خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "إذا أثر الفيروس على البطن، فإنه بموجب إحدى الدراسات لن يصيب الجهاز التنفسي، أي أن مصاب كورونا في هذه الحالة لن يحتاج إلى جهاز التنفس الصناعي".

واستعرض "فايق" دراسة أخرى في سنغافورة، قال إنها تجزم بأن فيروس كورونا تحور وأصبح أقل وطأة وشدة: "هي دراسة تحت الطاولة ولا نستطيع التأكد منها".