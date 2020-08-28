موجة حارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنّه مصر تتأثر بموجة حارة الأسبوع المقبل حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا بدءً من اليوم، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتكون فترة تأثير الموجة الحارة في ذروتها يومي الأحد والاثنين، ولا تخلو من الرطوبة النسبية ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس وهذا الذي يجعلها شديدة الحرارة.

وأشارت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية عبر "فيسبوك" إلى أنّ ذلك يعود إلى تقدم كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبة الجزيرة العربية على كافة الأنحاء، ويرافقها مرتفع علوي يعمل على زيادة الحرارة في طبقات الجو العليا.

وقال الدكتور محمود شاهين؛ مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، لـ"الوطن"، إنّ درجات الحرارة ترتفع عن المعدلات الطبيعية خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع نسب الرطوبة، لذا يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات الحرارة، ومعتدل خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وأضاف "شاهين" أنّ فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، تستمر مع زيادة نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل، ناصحًا بضرورة عدم التواجد في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية المواطنين أيضًا بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة لتجنب الإصابة بضربات الشمس خاصة في أوقات الظهيرة والتي تسجل أعلى درجات حرارة خلال اليوم والتي تتراوح بين 38 إلى 39 درجة مئوية على القاهرة والوجه البحري، لذا يفضل اصطحاب زجاجة مياه لعدم الشعور بالعطش وللحماية من الجفاف.

وأضاف "شاهين" أنّ نسب الرطوبة تتراوح بين 80 إلى 85% على القاهرة والوجه البحري، وتصل إلى 90% على السواحل الشمالية، فيما تتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 36 إلى 38 درجة مئوية، وما بين 41 إلى 42 درجة مئوية على شمال الصعيد، و43 درجة مئوية على جنوب الصعيد، خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بفعل تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.