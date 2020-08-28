الأرصاد : طقس اليوم مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة.

وستشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 77 %.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

ومن المنتظر أن يسود ليلا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية سيكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فتكون في القاهرة العظمى هي 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 48 والصغرى 25، وقنا العظمى 39 والصغرى 26، والأقصر العظمى 40 والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 والصغرى 26.