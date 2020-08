فيديو.. نبيلة عبيد تسترجع ذكريات "توت توت": حصلت فيه على جوائز كثيرة

View this post on Instagram

فيلم توت توت قصة عصام الشماع اخراج عاطف سالم حصلت على اكثر من جائزه عن الفيلم ده و منها جائزة احسن ممثله من مهرجان الاسكندريه السينمائي مساكم ورد...وحشتوني #سينما_نبيله_عبيد