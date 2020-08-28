فيديو.. نبيلة عبيد تسترجع ذكريات "توت توت": حصلت فيه على جوائز كثيرة

استرجعت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "توت.. توت"، من خلال نشر مشهد من الفيلم عبر حسابها الخاص على "إنستجرام".

وعلقت نبيلة عبيد على المشهد، قائلة: "فيلم توت توت، قصة عصام الشماع، وإخراج عاطف سالم، حصلت على أكثر من جائزة عن الفيلم ده، منها جائزة أحسن ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي.. مساكم ورد.. وحشتوني".

وعُرض فيلم "توت .. توت" عام 1993، وشارك في بطولته سعيد صالح، ووائل نور، ومحمد توفيق، وفؤاد خليل.

وفي منتصف الشهر الجاري، قد أبدت الفنانة نبيلة عبيد حزنها الشديد لفراق أعز صديقاتها، الفنانة شويكار، والتي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 85 عامًا.

وقالت نبيلة، لـ"الوطن" باكية: "فقدت أعز الأحباب وكاتمة أسراري شويكار، كانت أمًا وصديقة، وفي أواخر أيامها عندما كانت تشعر بالمرض كانت ترفض أي شخص يزورها لأنها ستكون مرهقة، ولم تستطع أن تضحك وتبسط من حولها كعادتها، إنسانة جميلة لن تُعوض أبدًا".