نبيلة عبيد: أستعد لكتابة مذكراتي.. ومعظم أعمال السير الذاتية لم تنجح

أكدت الفنانة نبيلة عبيد أن الكاتب محمود قاسم يضع حاليا اللمسات النهائية على كتاب "سينما نبيلة عبيد" والذي يتناول أعمالها الفنية كلها على مدار مشوارها الفني.

وقالت نبيلة لـ"الوطن"، إن "الكتاب حاليا في المرحلة الأخيرة وسيتم الإعلان قريبا عن موعد حفل توقيع الكتاب وسيكون بحضور عدد من الإعلاميين، وبعد هذه الفكرة أفكر جديا حاليا في كتابة مذكراتي كلها".

وأضافت عبيد أن معظم الأعمال التي قدمت السيرة الذاتية للفنان لم تنجح بالشكل الكافي أو المطلوب باستثناء مسلسل "العندليب" الذي جسد دوره الفنان شادي شامل.