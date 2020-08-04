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فيديو.. نبيلة عبيد لجمهورها: "اضحكوا خلي ضحكتم تفاؤل"

الفنانة تحضر كتابا جديدا يرصد مشوارها السينمائي

كتب:

ضحى محمد
02:42 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

نشرت الفنانة نبيلة عبيد فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، تظهر خلاله بعدة لقاءات تلفزيونية .

وعلقت "عبيد" على الفيديو قائلة، "مفيش أحلى من الضحك.. أضحكوا وخللي ضحكتكم تفاؤل.. حبيت امسي عليكم وأقولكم أنتو وحشتوني.. الأغنية ديه هدية صديقتي نايا من أجمل فانز في الدنيا".

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، تحضر كتابا جديدا يرصد مشوارها السينمائي، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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