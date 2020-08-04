فيديو.. نبيلة عبيد لجمهورها: "اضحكوا خلي ضحكتم تفاؤل"

نشرت الفنانة نبيلة عبيد فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، تظهر خلاله بعدة لقاءات تلفزيونية .

وعلقت "عبيد" على الفيديو قائلة، "مفيش أحلى من الضحك.. أضحكوا وخللي ضحكتكم تفاؤل.. حبيت امسي عليكم وأقولكم أنتو وحشتوني.. الأغنية ديه هدية صديقتي نايا من أجمل فانز في الدنيا".

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد، تحضر كتابا جديدا يرصد مشوارها السينمائي، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.