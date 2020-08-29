شيفروليه تحتل القمة.. و"فيات وأم جي وأوبل" يسجلان ارتفاعًا في المبيعات

منذ بداية العام، تتنافس الشركات المصنعة للسيارات علي زيادة معدل مبيعاتها داخل الاسواق، وخلال الشهور الـ7 الماضية، ارتفع معدل مبيعات عدد من الشركات المصنعة مثل (فيات وأم جي وكيا وأوبل)، كما انخفض معدل مبيعات بعض الشركات المصنعة مثل (رينو وهيونداي ونيسان) مقارنة بمبيعاتها خلال الشهور الـ7 الأولى من عام 2019.

وحسب ما ذكره تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك" الأخير، احتلت شركة "شيفروليه" المركز الأول ضمن قائمة مبيعات أكثر من 12 شركة مصنعة، بمبيعات وصلت إلى 23301 مركبة خلال الشهور الـ7 الأولى من عام 2020، لتسجل ارتفاعًا مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 21982 مركبة.

وجاءت في المرتبة الثانية شركة "تويوتا" والتي ارتفعت مبيعاتها خلال 2020 إلى 13209 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي سجلت بيع 9825 مركبة.

وأوضح التقرير انخفاضا في معدل مبيعات شركة "نيسان"، والتي سجلت خلال 2020 مبيعات وصلت إلى 9740 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال فترة الشهور الـ7 الأولى من 2019 والتي وصلت إلى 11421 مركبة.

وأكد التقرير، انخفاض مبيعات شركتي "هيونداي" و"رينو"، حيث سجلت الأولى مبيعات 8115 مركبة خلال 2020 مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي وصلت إلى 9581 مركبة، وسجلت الثانية مبيعات وصلت إلى 7054 مركبة خلال 2020 مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 7612 مركبة.

وخلال التقرير، ظهر ارتفاع ملحوظ في مبيعات شركة "فيات" والتي سجلت خلال 2020، مبيعات 6287 مركبة مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، والتي وصلت إلى 1957 مركبة، بالإضافة إلى العلامة التجارية "أم جي"، والتي سجات مبيعات خلال 2020 وصلت إلى 6287 مركبة، وشركة "كيا" التي سجلت ارتفاعا بسيطا في مبيعاتها، حيث سجلت 4538 مركبة خلال 2020 مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 3373 مركبة.