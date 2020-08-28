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محمود مسلم

وفاة استشاري جراحة بالغربية جراء إصابته بكورونا

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
09:08 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
الطبيب محمد عبدالهادي دنيا

الطبيب محمد عبدالهادي دنيا

نعى مجلس إدارة نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، اليوم، الطبيب محمد عبدالهادي دنيا، استشاري الجراحة العامة، بعد وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد رحلة علاج بأقسام العناية المركزة بمستشفى زفتى العام.

وذكر الدكتور محمد الجوهري، مدير مستشفى المحلة العام، أن الطبيب الراحل نال رحلة علاج ضد الفيروس اللعين عقب عودته من رحلة عمل خارج مصر بالمملكة العربية السعودية، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد رحلة علاج بغرفة العزل استمرت لأكثر من 10 أيام متواصلة.

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