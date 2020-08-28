وفاة استشاري جراحة بالغربية جراء إصابته بكورونا

نعى مجلس إدارة نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، اليوم، الطبيب محمد عبدالهادي دنيا، استشاري الجراحة العامة، بعد وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد رحلة علاج بأقسام العناية المركزة بمستشفى زفتى العام.

وذكر الدكتور محمد الجوهري، مدير مستشفى المحلة العام، أن الطبيب الراحل نال رحلة علاج ضد الفيروس اللعين عقب عودته من رحلة عمل خارج مصر بالمملكة العربية السعودية، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد رحلة علاج بغرفة العزل استمرت لأكثر من 10 أيام متواصلة.