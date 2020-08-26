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محمود مسلم

محافظ الغربية يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انهيار جزئي بمنزل

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
08:11 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
محافظ الغربية يوجه باخلاء سكان منزل بسبب تصدعات وشروخات لتامين أرواحهم

محافظ الغربية يوجه باخلاء سكان منزل بسبب تصدعات وشروخات لتامين أرواحهم

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الإقليم، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتصدي لأخطار كارثة انهيار جزئي لمنزل، حفاظًا على ارواح المواطنين.

وشهدت منطقة طه الحكيم بحي أول طنطا بالغربية، واقعه انهيار جزئي بأحد المنازل، وهرول سكان العقار بالخروج من المنزل حفاظًا على أرواحهم.

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