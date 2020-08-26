محافظ الغربية يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انهيار جزئي بمنزل

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الإقليم، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتصدي لأخطار كارثة انهيار جزئي لمنزل، حفاظًا على ارواح المواطنين.

وشهدت منطقة طه الحكيم بحي أول طنطا بالغربية، واقعه انهيار جزئي بأحد المنازل، وهرول سكان العقار بالخروج من المنزل حفاظًا على أرواحهم.