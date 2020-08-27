أوقاف الغربية تستعد لصلاة الجمعة بـ3500 مسجد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، اليوم، عودة صلاة الجمعة غدًا بـ3500 مسجد بمختلف مدن وقرى المحافظة، وهي المساجد التي يتوفر بها إمام أو خطيب جمعة أو خطيب جمعة متطوع.

وكشف السيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف، عن توجيه تشديدات لجميع أئمة المساجد بغلق دورات المياه ودور المناسبات ومصلى السيدات.

كما أشار إلى فتح المساجد الكبرى التي لا يعلوها شيء، وإن تعذر وجود مسجد فى منطقة ما، سيتم اختيار زاوية كبيرة وجيدة التهوية.

كما حذر وكيل الأوقاف من فتح الأضرحة بالمساجد، حفاظًا على سلامة المصلين، مطالبًا إياهم بأن يلتزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا يتم غلق المساجد مرة أخرى.