"صحة الغربية": ضبط أدوية غير مرخصة وتحرير محاضر للمخالفين في حملات مكبرة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، شن سلسلة من حملات التتفتيش الصيدلي بالتنسيق مع مباحث التموين تحت إشراف كل من الدكتور خالد أصيل، والمقدم محمد نصحي، رئيس مباحث التموين للرقابة على كافة منافذ بيع الأدوية والمستلزمات الطبية وردع المخالفين.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتا إلى أنه تم ضبط أماكن غير مرخصة تابع لإحدى الصيدليات العامة والكبرى بطنطا وضبط أدوية غير مسجلة بعدد اثنين وثلاثين صنفا مختلفة الأنواع كما تم تحريز الأدوية وتسليمها إلى مباحث التموين لحين صدور قرار النيابه العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالضرورة استمرار الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على سوق الدواء وشركات المستلزمات الطبية حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب فى الفترة المقبلة.

وقدم الدكتور عبد الناصر كل الشكر لإدارة التفتيش الصيدلي والقائمين بالجمله د.منى شبل مدير التفتيش الصيدلى ود.هشام لملوم و د.عبدالقوى غلوش مفتشا الصيدليات .