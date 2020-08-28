الجامعة المصرية اليابانية تهدي "مصر تستطيع" 5 منح مجانية بمليوني جنيه

أهدى الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، برنامج "مصر تستطيع" 5 منح مجانية في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، بقيمة مليوني جنيه.

وأضاف "الجوهري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم البرنامج عبر شاشة "DMC": "قدمنا هذه المنح تقديرًا للمكافحين والفائقين، وهي منح كاملة وشاملة الإقامة والمصروفات الدراسية، وتشمل 10 برامج مختلفة لكلية الهندسة، إضافة إلى كلية إدارة الأعمال".

وتابع: "الطالب الفائق هو طالب الثانوية العامة تقديره سنحسبه بـ50%، ونتيجته في امتحان القبول 50%، فإذا كان حاصلًا على 97% في الثانوية أو 95% مثلًا، و80% في امتحان القبول، سنجمع النسبتين ونقسمهما على 100، بعد أن يكتب في الرغبات اسم الكلية، ثم يخوض امتحان القبول".