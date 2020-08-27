محافظ الشرقية: غلق إداري لمحطة مياه شرب أهلية بالحسينية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غلق محطة مياه شرب أهلية بمركز الحسينية.

وأوضح أن المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، مر على كل الأنشطة التجارية للتأكد من حصولها على تراخيص قانونية وتنفيذ القرارات الصادرة ضد الأنشطة التي تعمل دون ترخيص، فتم تنفيذ قرارالغلق الإداري رقم 85 لسنة 2020 الصادر من رئاسة المركز لمحطة مياه الشرب الأهلية ملك المواطن "م ع ا م " بناحية السعدي بشارة التابعة للوحدة المحلية بسعود بالاشتراك مع مركز شرطة الحسينية وإدارة شؤون البيئة بالمركز.

وتم تحرير المحضر رقم 7671 لسنة 2020 إداري الحسينية ضد المسؤولين عن المحطة وذلك لإدارتها دون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية والبيئية وتم غلق الباب الرئيسي للمحطة الباب وهو الباب الوحيد للمحطة ووضع الشمع الأحمر عليه وذلك تأكيدا على قوة مؤسسات الدولة في تطبيق القانون على المخالفين.