حملة لغلق سوبر ماركت وورش أثاث في دمياط

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس رئيس مجلس مدينة دمياط حملة انضباطية مكبرة برئاسة روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنوب على الورش والمحلات للتأكد من التراخيص.

وقد أسفرت الحملة عن غلق لسوبر ماركت ومحل ملابس بشارع الجلاء ومحل بالشرباصي، هذا بالإضافة لغلق خمس ورش دهانات مويبليا السيالة خلف مدرسة التجارة المشتركة، وذلك بحضور أحمد قامش من رخص المحلات وقد تم تشميع المحلات المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.