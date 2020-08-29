الأوقاف: المواطنون أظهروا وعيا كبيرا أثناء أداء صلاة الجمعة

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، إنه بعد عودة صلاة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية كفتح جزئي، لم يتم رصد أي شكوى عن مواطنين لم يلتزموا باللإجراءات الاحترازية.

وأضاف "العيسوي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين أظهروا وعيا كبيرا خلال أدائهم لصلاة الجمعة، وكذا التعاون التام مع وزارة الأوقاف والالتزام بالكمامة ومراعاة التباعد بين جميع المصلين، موضحا أن كل المحافظين قد شاركوا في أداء صلاة الجمعة اليوم، وأشادوا بالتزام المواطنين والتعاون التام بين المصلين والقيادات بجميع المديريات الأقليمية.

وأكد وكيل وزارة الوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، أنه وفي أوقات الأزمات يتم إصدار فتاوى ترخص لكل مريض أو كبير للسن بأداء صلاة الظهر يوم الجمعة في بيته ولا حرج عليه، وحتى لو كان الإنسان صحيحا وأراد التحوط على نفسه حتى لا يتسبب في إيذاء غيره فلا حرج عليه من أداء صلاة الظهر بالمنزل.