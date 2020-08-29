ميريت عمر الحريرى: قبل المتحف وزعت بعض مقتنياته صدقة جارية

«أنا تانى شخصية بعد ماضى توفيق الدقن، أبادر بإهداء مقتنيات والدى للمركز»، بهذه الكلمات عبرت الفنانة ميريت عمر الحريرى عن حماسها لمشروع إنشاء متحف لمقتنيات الفنانين: «جميع متعلقات بابا موجودة عندى، لأنه كان مقيم عندى فى السنوات الأربع الأخيرة، رغم أنه بعد رحيله لم يكن وقتها مطروحاً فكرة المتحف، فوزعت بعض المتعلقات كصدقة على روحه».

وأهدت «ميريت» مجموعة خاصة من مقتنيات عمر الحريرى إلى المركز، ومنها «نظارة طبية، رخصة القيادة الخاصة به، الباسبور وتذكرة طيران، محفظة شخصية»، بجانب بعض الصور الشخصية للفنان الراحل مع بعض الشخصيات العامة، وكذلك شهادات تقدير حصل عليها من جهات مختلفة، ودعوات لمهرجانات، وعدد 2 روب رجالى، وبدلة، وبيجاما وبعض الملابس الأخرى.

موضحة: «بابا له صورة مع الرئيس الفلسطينى أبومازن، خلال حضور الأخير إحدى حفلات التكريم فى القاهرة، وجوازات سفره مسجل عليه سفريات لها تاريخ»، مؤكدة أن والدها كان يسافر كثيراً إلى الخارج لعرض مسرحيات خارج مصر، كما أنه سافر فى رحلة (فى حب مصر) بمسرحية «الواد سيد الشغال» فى الثمانينات، إلى مختلف دول العالم، وكانت الرحلة بمبادرة من سمير خفاجة، وتم تخصيص كل عائدها لصندوق فى حب مصر.

وأشادت ميريت بمشروع متحف مقتنيات للفنانين، مؤكدة أنه دور الوزارة، وليس مهمة الجمعية ولا النقابة.