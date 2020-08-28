الرئيس الفرنسي يحذر من "حرب أهلية" في لبنان "إذا تخلينا عنه"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، من "حرب أهلية" في لبنان "إذا تخلينا عنه"، وذلك قبيل عودته إلى بيروت الأسبوع المقبل، في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي تمنع تشكيل حكومة تخرج البلاد من أزمتها العميقة، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال ماكرون من عاصمة بلاده باريس: "إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن ذلك "سيؤدي ذلك إلى تقويض الهوية اللبنانية"، في البلد الذي شهد انفجارا مدمرا مطلع أغسطس في مرفأ بيروت، أودى بحياة 181 شخصا.

وكان مسؤول بالرئاسة الفرنسية قال في وقت سابق، اليوم، إن ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل، من أجل "الضغط على الساسة اللبنانيين" للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.

وأوضح المسؤول أن زيارة ماكرون لبيروت ستكون يومي الاثنين والثلاثاء، مضيفا: "قال الرئيس إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج في لبنان".

وأشار المسؤول إلى أن "الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا، وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير".

وأوضح المصدر أن الرئيس الفرنسي سيبلغ محاوريه اللبنانيين "بضرورة تشكيل حكومة قادرة على حيازة ثقة المجتمع الدولي".

وأكد المصدر أن المصرف المركزي الفرنسي يعمل مع نظيره اللبناني "لإبداء الرأي والاستشارة، للحصول على مساعدة الهيئات الدولية".