رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:03 ص | السبت 29 أغسطس 2020
برج العقرب

برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بتركيزه الشديد على تحقيق أهدافه، ما يضع على عاتقه مسئوليات كبيرة يسعى لتحقيقها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بسرعة البديهة وتجد اليوم متنفسا لك من خلال نشاط يهمك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الفلك يدعم علاقاتك فلا تتردد في قبول دعوة الأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ديانا كرزون، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أكتوبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 28-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي