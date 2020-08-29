حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بتركيزه الشديد على تحقيق أهدافه، ما يضع على عاتقه مسئوليات كبيرة يسعى لتحقيقها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بسرعة البديهة وتجد اليوم متنفسا لك من خلال نشاط يهمك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الفلك يدعم علاقاتك فلا تتردد في قبول دعوة الأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ديانا كرزون، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أكتوبر.