المفتي: أرد بنفسي على بعض السائلين تليفونيا دون علمهم لمن يتحدثون

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن أعداد الفتاوى تزداد عاما بعد عام، لافتا إلى أنهم يقرأون هذا العدد ليس بنوع من "الخضة" ولكن بمثابة عودة الثقة بين السائلين ودار الإفتاء، موضحا أن الجماعات الإرهابية عملت على زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الإفتاء منذ عدة سنوات.

وأضاف "علام" خلال لقاء ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن دار الإفتاء تعطي دورات لأمناء الفتوى والباحثين في أمر الفتوى، ومن ضمن الدورات كيفية التعامل مع الجمهور، لافتا إلى أن هناك بعض الأمناء لا يوجد لديهم صبر في سماع السائلين، "عاوز يفضفض".

وأشار إلى أنه يرد على بعض السائلين بنفسه تليفونيا دون أن يعلموا لمن يتحدثون، "في بعض الحالات نتحدث مع السائل في مدة تزيد على ربع ساعة، أترك السائل يحكي وكلما يتم تركه يحكي نجد راحه عند السائل وعادة تكون مشكلات أسرية".