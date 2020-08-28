"الأوقاف" عن صلاة الجمعة: اليوم عيد.. وقلوب المصلين اطمأنت

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن اهتمام المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية في صلاة الجمعة اليوم، يعكس وعي الشعب المصري بأهمية مواجهة فيروس كورونا: "اليوم يوم عيد.. وقلوب المصلين هدأت وأطمأنت".

وأضاف "أبوعمر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه خلال متابعته لأداء صلاة الجمعة بغرفة عمليات الوزارة على مستوى الجمهورية، لم تُرصد أي مخالفات أو سلبيات تُذكر من قبل المواطنين، بينما رُصدت إيجابيات كثيرةن مثل توفير بعض المساجد للكمامات والمُصليات للمصلين.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية ستستمر خلال الفترة المقبلة، لضمان عدم زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، وحتى نظل محتفظين بتلك الإنجازات، مشيرًا إلى أن هناك بعض العمال بالمساجد وقفوا لتنظيم خروج المصلين.

وذكر أنه لا يجوز لأي عالم أن يتحدث في هذه المرحلة عن أن صلاة الجمعة واجبة، موضحًا أنه من الناحية الفقهية لا حرج على أصحاب الأمراض المزمنة أو المسنين من الصلاة في بيوتهم ظهرًا.