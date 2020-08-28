فرحة صلاة الجمعة.. سجادات وأقنعة من صنع أيدي أصحاب الهمم هدية لأهاليهم

وزع عدد من ذوي الهمم في السويس، سجاد للصلاة، وكمامات على جموع المصلين الذين توافدوا على المساجد في أول صلاة جمعة بعد انقطاع 5 أشهر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

عادل الدكروني مفوض المجلس القومي للإعاقة في السويس، يروي لـ"الوطن"، أن ذوي الهمم يحرصون على أن يكون لهم دورا إيجابيا في المجتمع، ومع إعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة، عزموا على المشاركة بصورة إيجابية بعدما تم الإعلان عن المبادرة، وكانت في صورة توزيع سجاد للصلاة و"فيش شيلد"، على المصلين بغرض حمايتهم.

ما يقرب من 28 شابا من ذوي الهمم، وزعوا أنفسهم على المساجد المختلفة للمساعدة في تنظيم صلاة الجمعة وحماية المصلين بتوزيع أدوات الحماية، "اتقسمنا على أكثر من 5 مساجد"، كل مصلي كان ينقصه سجادة صلاة أو غيرها من أدوات الوقاية التي حددها مجلس الوزراء يتم منحها له مجانا، حسب الدكروني.

لم تقتصر مشاركة ذوي الهمم على توزيع تلك الأدوات فقط، بل كان يصنعونها بأيدهم لتوزع على المصلين، "كل السجاد والفيس شيلد من صناعة ذوي الهمم بشغلهم اليدوي"، حيث استعدوا منذ إعلان مجلس الوزراء لفتح المساجد، حيث عملوا بجد واجتهاد لتوفير كميات تكفي جميع المصلين، وفقا لحديثه.

سعادة كبيرة انتابت المشاركين من ذوي الهمم لمشاركتهم الفعالة في أول صلاة جمعة منذ انتشار فيروس كورونا، "المصلين كانوا بيخروج من الصلاة يدعو للشباب من فرحتهم بيهم"، لم تكن هذه أولي مبادرات ذوي الهمم في السويس خلال أزمة كورونا، إذ شاركوا في حملات التوعية، وتوزيع الكمامات على المارة في الأماكن العامة.