القليوبية تسجل "صفر إصابات" بكورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، صفر إصابات بفيروس كورونا، بكافة مدن المحافظة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الجمعة عند 9234 حالة.

ووفقًا للبيانات الرسمية سجلت مدينة الخانكة 724 حالة إصابة منذ بدء الجائحة حتى اليوم، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627، وبنها 2407، وشرق شبرا الخيمة 1191، وغرب شبرا الخيمة 1138، وشبين القناطر 729، وطوخ 1024، وقليوب 678، ومدينة قها 47، وكفر شكر 450 إصابة.