يوميات "كورونا": القليوبية تُحافظ على "صفر إصابات" وعودة مستشفى كفر الزيات لاستقبال جميع المرضى

استمر تسجيل مستشفيات العزل صفر إصابات فى الكثير من المحافظات، عقب خروج المتعافين بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، فيما قرّرت «الصحة» عودة بعض المستشفيات إلى عملها الطبيعى، واستقبال المرضى من جميع التخصّصات مع الإبقاء على قسم للعزل بكل مستشفى، تزامناً مع توافد السياحة الخارجية على فنادق البحر الأحمر، بعد قرار الدولة فتح حركة الطيران، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

"عزل ملوى والمنيا الجامعى" يستقبلان 10 حالات جديدة.. وفض حفلى زفاف فى قاعتين بالدقهلية

وسجّلت محافظة القليوبية صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى المحافظة، حيث خلت جميع المدن والمراكز البالغ عددها 11 مركزاً من تسجيل أى إصابات جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الكلى للإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9187 حالة إصابة، وقالت مصادر طبية إن مديرية الصحة تواصل جهودها فى تقديم الرعاية الطبية للمرضى ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المقرّرة من قبل مجلس الوزراء.

وقال الدكتور هشام شيحة، مدير مستشفيات الغربية، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصدرت قراراً بعودة مستشفى كفر الزيات مرة أخرى لاستقبال جميع المرضى، مع تخصيص جزء لاستقبال وعلاج مصابى فيروس كورونا، موضحاً أن قسم العزل بالمستشفى استقبل منذ بدء الجائحة حتى أمس (الخميس) 1345 حالة، تم شفاء 346 حالة وخروج عزل منزلى 334 حالة، وتم تحويل 502 مريض إلى مستشفى المدينة الجامعية بعد تحسّن حالتهم، فيما سجل المستشفى 163 حالة سلبية، مشيراً إلى أن مستشفيات المحافظة تضم أقساماً لاستقبال مصابى فيروس كورونا، إلى جانب أن مستشفيات الصدر والحميات تستقبل بشكل مباشر المصابين الذين تم التأكد من إصابتهم بالفيروس.

خروج 6 حالات من "حميات مطروح"

وفى مطروح أكد الدكتور مصطفى عبدالفتاح، مدير مستشفى الحميات، خروج عدد 6 حالات بعد خضوعها لبروتوكول العلاج المقرّر من قِبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن المستشفى استقبل 12 حالة، وبإجراء التحاليل اللازمة تبيّنت إيجابية العينات المسحوبة، فجرى عزلهم، وخضعوا جميعاً للعلاج، وخرجت منهم 6 حالات، ولا تزال هناك 6 حالات أخرى تتلقى العلاج داخل قسم العزل، على يد الفريق الطبى والتمريض من أصحاب الخبرة بالمستشفى.

وكشف الدكتور عبدالبارى العجيزى مدير عام الطب العلاجى والمتحدث الرسمى باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع حالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا إلى 5000 حالة منذ بدء الجائحة. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفيات تضم 50% من الأسرة شاغرة للمصابين بفيروس كورونا، مؤكداً أن كثيراً من الحالات المشتبه بها تكون أعراضهم بسيطة، ويتم عزلهم منزلياً تحت إشراف مديرية الصحة. وأوضح أن مستشفى منوف العام سجّل صفر إصابات جديدة بالفيروس، مؤكداً أن الوضع استقر بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.

وأعلنت مصادر طبية فى المنيا، عن تسجيل 10 إصابات جديدة، وجرى تحويل 5 منهم لمستشفى العزل بمركز ملوى، إضافة إلى 5 مصابين جرى تحويلهم إلى مستشفى الصدر والقلب بجامعة المنيا، وقال مسئول بمديرية الصحة إن المحافظة سجّلت حالتى وفاة فقط خلال 3 أيام، فيما تماثل للشفاء 9 مصابين خلال 24 ساعة، مؤكداً تراجع الإصابات بالفيروس على مدار أسبوع كامل، وأن هناك 40 مصاباً يتلقون الرعاية والعلاج داخل مستشفيات الاستقبال والعزل وعددها 14 مستشفى، فيما شدد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على استمرار عمليات التعقيم والتطهير، خاصة فى المستشفيات ومناطق التجمعات، للوقاية من الفيروس ومنع انتشاره.

وفى الدقهلية، تمكنت رئاسة مركز ومدينة طلخا من فض حفلى زفاف ومصادرة معدات إحياء الحفل بنادى المحامين وقاعة خاصة بالمدينة، لمخالفة قرار رئيس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيرس كورونا المستجد، كما شنّت رئاسة مركز ومدينة بلقاس حملة مكبّرة على المقاهى والكافيهات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، حرزت خلالها 6 شيش، وحررت 14 مخالفة.

"الطب الوقائى": صفر إصابات بين وفود سياحية من 9 دول فى البحر الأحمر

وكشفت فرق الطب الوقائى بالبحر الأحمر تسجيل صفر كورونا بين وفود سياحية من تسع دول، وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة، إن المديرية خصّصت فرقاً طبية للكشف على جميع السياح الوافدين وإخضاعهم للحجر الصحى وعمل التحاليل الفورية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس، مؤكداً أن فنادق البحر الأحمر لم تسجل أى إصابة، رغم استقبال مئات السائحين من جنسيات أوروبية، ولفت إلى أن الفرق الطبية تواصل مرورها على الفنادق، لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء وقياس درجات الحرارة والتنبيه عليهم بالإبلاغ عن أى مشكلة صحية أو أى أعراض طارئة، فيما واصل وفد من ممثلى شركات السياحة الأوكرانية جولته فى عدد من الفنادق السياحية بالغردقة، للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، لبحث زيادة أعداد السائحين الأوكرانيين إلى مصر.