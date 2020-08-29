التعليم العالي: أنتجنا لقاحا ضد كورونا وجربناه على الحيوانات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك 4 أنواع من اللقاحات المصرية يتم تجربتها وبحثها في المركز القومي للبحوث، منها لقاح يقوم بإضعاف الفيروس وقتله وتحفيز الجهاز المناعي، وتم الانتهاء من تجربته على الحيوانات وأثبت كفاءته.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تم تقديم الملف لهيئة الدواء المصرية للحصول على الموافقات الرسمية لبدء تصنيع اللقاح، وذلك حتى يتم إخضاعه للمرحلة الأولى من التجارب السريرية، موضحا أن ذلك اللقاح المصري كان الأسرع في تجربته على الحيوانات من الـ3 أنواع الباقية، ونحن في مرحلة تحتاج إلى السرعة في إنتاج لقاح لمواجهة كورونا.

وأكد أن الدولة تسعى في الكثير من الاتجاهات لتوفير الصحة لمواطنيها من خلال دعم الأبحاث السريرية والأكلينيكية للقاح مصري، كما يتم العمل مع كل الدول لجلب العقارات الأجنبية فور ثبوت نجاحها.