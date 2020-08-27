بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-8-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلي، بعد أن انخفضت أسعارها طوال هذا الأسبوع بنسبة 15%، خلال شهر أغسطس فقط.

تستعرض "الوطن"، بورصة أسعار الدواجن اليوم الخميس 27-8-2020 في مصر، من الغرفة التجارية والأسواق المحلية.

أسعار الدواجن وفقًا للغرفة التجارية

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن استقرت في الأسواق اليوم، حيث وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء تسليم المزرعة حوالي 18 جنيها في حين يصل سعرها للمستهلك بين 20-23 جنيها بحسب المنطقة وتكاليف النقل على التاجر.

وأضاف أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فقد وصل سعرها إلى 35 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم صافي، بينما الدواجن البلدي سجلت من المزرعة 26 جنيها للكيلو جرام، ويصل سعرها إلى 29-31 جنيها للكيلو في يد المستهلك، بينما أسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعرها للمستهلك في المحلات والسوبر ماركت ما بين 30-33 جنيها.

ووصل سعر الساسو 33 جنيهًا و43 للرومى، و39 للبط، و24 للأوراك، 55 للبانيه.

أسعار الدواجن في الأسواق المحلية

وقامت جريدة "الوطن" بجولة على محلات بيع اللحوم البيضاء، التي شهدت أسعارها تراجعا كبيرا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 19 إلى 21 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 50 إلى 55 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 22.5 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 23 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 18 جنيهًا للكيلو.

أما سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، فقد سجلت 25 جنيهًا للكيلو مقابل، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 35 جنيهًا، والبلدي حوالي 45 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 43 جنيهًا.

انتاج مصر من الدواجن خلال 2020

ويصل إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومى 170 ألف طن شهرياً، في حين يصل الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

توقعات بورصة الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أنّ من ضمن العوامل التي تسبب في قلة القوة الشرائية أيضًا غلق المطاعم والفنادق وتحجيم المصايف، فمع هذه الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي يصعب التنبؤ بارتفاع أو انخفاض خلال الفترة القادمة، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أنّ عملية تعليف الدجاجة الواحدة تستهلك 14 جنيهًا، في حين أنّها تتراوح في الوقت الحالي بين 17 إلى 17.5 جنيه، ما يعني أنّ ربح التاجر يصل إلى نحو 3 جنيهات دون حساب باقي تكلفة الإنتاج.