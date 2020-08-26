الأقل خلال عام 2020.. بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 26-8-2020 في مصر

تشهد بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، أدني سعر لها منذ بداية العام، حيث انخفضت أسعار اللحوم البيضاء بكل أنواعها حوالي 15% من سعرها، خلال شهر أغسطس فقط.

تستعرض "الوطن"، بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-8-2020 في مصر، من الغرفة التجارية والأسواق المحلية.

أسعار الدواجن وفقًا للغرفة التجارية

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن استقرت في الأسواق، حيث سجلن الدواجن البيضاء تسليم المزرعة حوالي 18 جنيها فى حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 20-23 جنيها بحسب المنطقة وتكاليف النقل على التاجر.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أما عن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فقد وصل سعرها إلى 35 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم صافي، بينما الدواجن البلدي سجلت من المزرعة 26 جنيها للكيلو جرام، ويصل سعرها إلى 29-31 جنيها للكيلو في يد المستهلك، بينما أسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعرها للمستهلك في المحلات والسوبر ماركت ما بين 30-33 جنيها.

أقل أسعار الدواجن في مصر حاليا

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة ، أن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، تشهد أقل أسعار منذ بداية عام 2020، حيث انخفضت الأسعار خلال الشهر الحالي فقط حوالي 15%، موضحًا، أن السبب هو زيادة الإنتاج المحلى حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن، كما أن تراجع الطلب على الدواجن نظرا إلي وجود مخزون لدي معظم الأسر المصرية من اللحوم الحمراء خلال موسم عيد الأضحى.

أسعار الدواجن في الأسواق المحلية

وقامت جريدة "الوطن" بجولة على محلات بيع اللحوم البيضاء، التي شهدت أسعارها تراجعا كبيرا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 19 إلى 21 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 50 إلى 55 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 22.5 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 23 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 18 جنيهًا للكيلو.

أما سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، فقد سجلت 25 جنيهًا للكيلو مقابل، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 35 جنيهًا، والبلدي حوالي 45 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 43 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحى.

وأضاف أن من أسباب تراجع أسعار الدواجن هو انخفاض إقبال المواطنين على الدواجن الحية واستبدالها بالدواجن المجمدة، خاصة بعد فترة عيد الأضحى، حيث اكتفى المصريين من تناول اللحوم الحمراء، العزوف عن اللحوم البيضاء.

وقال إن تراجع الشراء تسبب في زيادة أعداد الدواجن لدي المزارع مما يسبب خسارة فادحة للتجار، لأنهم يتحملون تكلفة تعليف الطيور، فضلًا عن تعليفها يتسبب في زيادة وزنها مما يرفع سعر الواحدة، وهو ما يرفض التجار شرائها، لذلك يلجأ المنتجون إلى تخفيض سعر الكيلو لتصريف الانتاج.