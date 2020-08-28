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مفتي الجمهورية: نحتاج إلى سن قانون لمنع الفتوى إلا من خلال "الدار"

كتب:

شريف سليمان
10:34 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى سن قانون لمنع الفتوى إلا من خلال دار الإفتاء، مشيرًا إلى أن ما كان يحول بين المؤسسة الدينية الرسمية والشارع المصري هو مجموعات معينة كانت تريد إقصاء كل مؤسسات الدولة، لإنشاء مؤسسات وكيانات موازية، لكي تستطيع التغلغل في المجتمع والسيطرة على الشارع.

وأضاف "علام" خلال لقاء ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة المصرية كانت ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، ومن ثم فإنه يجب إيجاد الثقة في مؤسسات الدولة مرة أخرى.

وتابع: "قبل سن القانون، نحتاج إلى وجود ثقافة حقيقية لحسن تطبيق هذا النص، ونريد أن نمشي بالخطوتين معًا على التوازي، وليس كل من تعلم ممكن أن يكون طبيبًا أو فيلسوفًا، وإنما يجب أن يوضع الاختصاص في أهله، واللجوء إلى دار الإفتاء لا يعد احتكارًا للفتوى".

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