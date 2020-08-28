المفتي: الصحابة حددوا النسل في عهد الرسول

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تنظيم النسل أمر مشروع في الإسلام، ويعد ضرورة في هذا الوقت الذي نعيشه، موضحًا أنه من الوسائل الأساسية لعلاج قضية الانفجار السكاني، التي تعتبر قضية أمن قومي.

وأضاف "علام" خلال لقاء ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن تنظيم النسل من الناحية الشرعية كان يتم بوسيلة في عهد الرسول، حيث روي عن صحابته: "كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل"، أي أنه كان يتخذ وسيلة العزل عند لقاء الزوج مع الزوجة قبل التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، فيخرجه بالخارج.

وتابع: "عندما ننظر للأسباب التي دعت إلى العزل في عهد الرسول، سنلحظ أن الإمام الغزالي ذكر جملة من الأسباب، منها تحقيق حالة جمالية عند الزوجة بصفة خاصة، بحيث أنه يخشى بأنها لو حملت سيكون هناك أمر معين يخل بالوضع الجمالي لها، فكان يعزل".

وأوضح أنه إذا جاء الحمل فإن الشرع والقانون يحميه، مؤكدًا أن الإجهاض محرم تحت أي سبب من الأسباب، والطبيب يرفض عمل ذلك، لأنه يحتاج إلى رخصة شرعية، ومن خلال الطبيب يتم تحديد هل يجوز الإجهاض أم لا.