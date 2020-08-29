رامي صبري يهنئ تامر والعسيلي على "اختراع": أغنية حلوة أوي

حرص المطرب رامي صبري على تهنئة المطربين تامر حسني ومحمود العسيلي، بمناسبة طرح كليب"اختراع".

وكتب رامي عبر "فيس بوك"، قائلًا "مبروك لزمايلي النجوم تامر وعسيلي أغنية حلوه أوي أوي، ودايمًا بتمني نعمل كلنا أغاني حلوة مع بعض، عشان الجمهور المصري والعربي محتاج يشوفنا مع بعض بأفكار مختلفة.. ألف مليون مبرووك".

وطرح الفنان تامر حسنى أغنيته الجديدة "اختراع"، والتي تجمعه للمرة الأولى بالفنان محمود العسيلي، وجاء فيديو كليب الأغنية من إخراج تامر حسني.

"اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي.

واستقر الفنان تامر حسني على اسم "خليك فولاذي" عنوانًا لألبومه الجديد، والمقرر طرحه مع شركة روتانا خلال الأسابيع المقبلة.