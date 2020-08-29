عائشة بن أحمد: كنت مرعوبة قبل عرض "توأم روحي"

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إنها كانت خائفة ومرعوبة من العرض الخاص لفيلمها الأخير "توأم روحي"، مشيرةً إلى أن هذا الشعور ينتابها في كل عمل جديد تقدمه.

وأضافت "عائشة"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc": "كنت عارفة إن الفيلم حلو، ولما شفته على الشاشة الكبيرة كنت فخورة بكل شخص اشتغل في الفيلم".

وتابعت: "هو فيلم عصري، نعم رومانسي، لكن فيه الكوميديا وملئ بالمشاعر الإنسانية التي تبكي المشاهد تارة وتجعله يضحك تارة أخرى".

وحول قبولها المشاركة في الفيلم، قالت إن المخرج عثمان أبو لبن أقنعها: "بيعرف يحكي ويروي ويقدم الشخصية كويس، خلاني خلاص حبيت الفيلم والشخصيات، وبدل ما كنت متعودة إني أقرأ الفيلم وأفكر، قلتله على طول أنا عاوزة أعمل الفيلم".