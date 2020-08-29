عائشة بن أحمد: أميل للرومانسية.. وساعات باخد قرارات بتخضني

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إنها أحيانا تميل إلى الرومانسية، وأحيانا أخرى لا، "ساعات ببقى رومانسية أوي، وبقول إيه ده أنا ليه بعمل كده؟، وساعات باخد قرارات أنا بتخض من نفسي، معظم قراراتي باخدها بمشاعري وإحساسي، بعمل اللي بحسه".

وتحدثت "بن أحمد" خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عن كواليس فيلم "توأم روحي"، قائلة: "كواليس الفيلم لطيفة أوي ولذيذة، ومن أول يوم تصوير في باريس واحنا حاسين بحاجة مش طبيعية، فيه طاقة وحالة غريبة".

وتابعت: "علاقتي قوية بفرنسا، كنت بروح زمان مع مامتي، وبقالنا يمكن 10 سنين مبقناش نروح، وكنت في الفيلم بترجم للكاست، كنت مندمجة خاصة اللوك اللي كنت عاملة كلة لايق على بعضه".

وأشارت إلى أنها شاركت في عمل فني وتحدثت فيه بالفرنسية، وهو فيلم سوري "صديقي الأخير"، إخراج جود سعيد، وكانت أولى تجاربها كممثلة، "سافرت سوريا، ومكنتش أعرف أي حد، والمخرج كان عاوز تونسية عشان تقدم بالدور ده، عشان شاطرين في الفرنساوي، فعمل كاست في تونس، فاختارني، ولقيت نفسي رايحة سوريا في آخر 2011، بابا وماما قالولي إنتي بتعملي إيه؟ قولتهم أنا رايحة أمثل، وكانت تجربة حلوة أوي".