عائشة بن أحمد: أعشق الحيوانات الأليفة والقط الأسود وشه حلو على صاحبه

تحدثت الفنانة عائشة بن أحمد عن تعاملها مع حيواناتها الأليفة،، خاصة عند سفرها لتونس، قائلة: "فيه واحدة أعرفها بتروحلهم كل لما أسافر تونس بتأكلهم، كانوا 6 شهور صعبين وأول مرة كنت أسيبهم مدة كبيرة".

وأضافت "بن أحمد" خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنها أطلقت اسم "كعبول" على قطها، "أول قط جبته لما جيت مصر، صديق العمر"، كما أن لديها قطتان أخرتان، وهما "لهلوبة" و"زتون"، لافتة أن لديها قطط وكلاب كثيرة في مصر وتونس.

وتابعت: "دايما بحط لكلاب الشوارع أكل ومياه، في الأول بيبقوا خايفين، عشان متعودين الناس تضربهم، للأسف ناس كتير تحديدا لو لقوا قط أسود يضربوه، مش عارفين إن القط الأسود وشه حلو على صاحبه على فكرة".