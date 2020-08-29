عائشة بن أحمد: حبيت تجربة كورونا.. شفت الحياة بزاوية تانية

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إنها كانت في تونس خلال جائحة فيروس كورونا، ولم تستطع التحرك أو السفر، "مجليش إحباط بسبب توقف فيلم (توأم روحي)، هما كملوا تصوير والمشاهد طلعت حلوة".

وأضافت "بن أحمد" خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنها كانت تصور مسلسلين في مصر وتونس وتوقفا بسبب فيروس كورونا، "الدنيا الحمد لله رجعت والناس بتشتغل والمشاريع بتكمل"، متحدثة عن تجربة كورونا معها إنسانيا واجتماعيا: "حبيتها أوي، حبيت القعدة في البيت".

وتابعت: "لما أقعدت في البيت حصلت مراجعة عندي، وحاجات مكنتش شايفاها شوفتها، حاجات ليها علاقة بالمستقبل مكنتش واخدة بالي منها ومكنتش بفكر فيها، فبدأت أفكر فيها، بقيت أشوف الحياة بزاوية تانية، صحابي اللي بقالي سنين أعرفهم عرفتهم أكتر في الفترة دي".