ولاية سودانية: ارتفاع في مناسيب نهري النيل وعطبرة

بلغ منسوب النيل الرئيسي بعطبرة السودانية، اليوم، 16.40سم بارتفاع 3 سم عن الخميس، وبارتفاع 52 سم عن العام الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وبلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 15.82سم، بارتفاع 2 سم عن أمس الخميس، وبارتفاع 1.87 سم عن العام الماضي.

ويمر الفاصل المداري شمال ولاية البحر الأحمر وأبو حمد، وشمال دنقلا والولايات الغربية، ومن المتوقع أن يتقدم قليلا.

ونبهت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بولاية نهر النيل جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل وعطبرة والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات، بأن هنالك ارتفاع في مناسيب نهري النيل والعطبراوي.

ودعت غرفة العمليات، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

لجنة الفيضانات: مناسيب الخرطوم تتجاوز أعلى معدل بـ19 سم

وجددت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية، تحذيراتها من تواصل ارتفاع مناسيب النيل لتسجل أرقامًا غير مسبوقة، معلنة بلوغ محطة الخرطوم 17.45 مترًا متجاوزًا أعلى رقم مسجل 17.26 مترا بـ19 سم، بينما توقعت لجنة الفيضان أن تعادل محطة شندي، بعد غد الأحد أعلى رقم مسجل 18.07 مترا.

وتوقعت لجنة الفيضان في بيان، اليوم، أن تواصل بعض الأحباس ارتفاعها، موضحة أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الهضبة الإثيوبية، ستؤدي إلى ارتفاع وارد في محطة الديم إلى حدود 905 مليون متر مكعب، بينما تؤدي الأمطار الغزيرة التي هطلت في حوض العطبراوي لارتفاع إيراد العطبراوي.

وقالت لجنة الفيضان، إن محطة الخرطوم سجلت، اليوم، 17.45 مترًا، وتوقعت أن ترتفع المناسيب غدًا السبت إلى 17.47 مترًا.

من جانبها، أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم أنها فرغت من تنفيذ معالجات فنية وردميات واقي، لمنع تدفق مياه الفيضان إلى داخل المحطات المتأثره بفيضان النيل.

وكشف مدير عام الهيئة مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد، أن الجهود المبذولة أفلحت في تنفيذ ردميات ترابية واقية بمحطة مياه الشجرة، وبناء الجسر الحجري الرابط بين البنطون العائم والمحطة.

وأشار "محمد"، إلى استخدام طلمبتين لسحب المياه المتدفقه من النيل إلى المحطة على مدار 24 ساعة الماضية، موضحًا أن المحطة تعمل حاليًا بطاقتها القصوى وتحت المراقبة الدائمة .

وأضاف محمد، أن ردميات ترابية واقية نُفذت في محطة مياه شمال بحري، بجانب رفع للطلمبات قبل زيادة منسوب النيل، كاشفًا عن إخراج طلمبات المحطة من دائرة الخطر قبل ارتفاع منسوب النيل.

وتابع محمد قائلًا: "جهودنا الآن منصبة في مراقبة الموقف عن كثب في المحطات، ونتدخل في الوقت المناسب حال استدعى الأمر"، مشيدًا بجهود العاملين في إدارة المصادر المائية وإدارة العمليات والطوارئ التي أسهمت في تقليل مخاطر تدفق الفيضان إلى داخل المحطات المتأثرة .