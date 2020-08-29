تفاصيل وفاة صيدلي بالبحر الأحمر عقب إخلاء طرفه بساعات

لم يمهله القدر ليحقق رغبته في تنفيذ قرار نقله إلى بلدته بالقاهرة، بعد إنهاء إخلاء طرفه بإدارة مرسى علم الصحية، ليلقى الصيدلي الشاب محمد زكريا، حتفه أثر أزمة قلبية قبل السفر بساعات لاستلام عمله الجديد بالقاهرة.

الطبيب الصيدلي الشاب الذي يبلغ من العمر 29 عاما، استلم عمله بإدارة مرسى علم الصحية منذ سنوات، عقب تخرجه من كلية الصيدلة، وظل طيلة السنوات الماضية متفانيا في عمله واشتهر بالمعاملة الطيبة وكان محبوبا بين زملائه.

وحسب رواية أحد زملائه، لـ "الوطن"، قرر الشاب الصيدلي إخلاء طرفه بعمله بالإدارة الصحية بمرسي علم جنوب البحر الأحمر، ووافق المسؤلون على طلبه، وسافر إلى مقر ديوان عام مديرية الصحة، واستكمل إجراءات إخلاء طرفه وودع زملاءه وقرر السفر إلى القاهرة لاستلام عمله الجديد، ولكن لم يمهله القدر وتوفي قبل السفر بساعات.

ولقي الصيدلي الشاب 29 عاما، حتفه إثر تعرضه لأزمة قلبية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بوفاة طبيب صيدلي شاب يدعي "محمد. زكريا "، في التاسعة والعشرين من عمره في مقر سكنه بمدينة وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقله إلى مشرحة مستشفي الغردقة العام وأخطرت النيابة لاستخراج تصريح الدفن.