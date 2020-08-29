وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي تركي بقاعدة شمدينلي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها بقوات المشاة، بعد أن اختل توازنه وسقط على الأرض بالقاعدة العسكرية بمقاطعة شمدينلي التابعة لمدينة هكاري، أقصى جنوب شرقي تركيا، فيما لم توضح تفاصيل الواقعة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، عن هوية الجندي، وقالت إن "أميت تشيكين"، أحد الجنود في فريق المشاة قد لقي حتفه بعد اختلال توازنه، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".