لأهالي إسنا.. تعرف على معايير وشروط تركيب الغاز

تواصل محافظة الأقصر، أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بمدن وقرى الإقليم، برعاية شركة غاز مصر، لإنهاء المعاناة التي تقع على المواطنين مع أسطوانات البوتاجاز ولتسهيل الحصول عليه في المنازل، في إطار دعم المدن والقرى بخطوط وشبكات الغاز الطبيعي بالمحافظة.

جمعت مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بين رئيس مدينة إسنا وقيادات الشركات المنفذة لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي بالمدينة، جرى خلالها مناقشة العمل لتركيب خطوط الغاز بشوارع المدينة وقراها بمعرفة شركة غاز مصر، بحضور المهندس يوسف كمال، مدير المشروعات بمركز ومدينة إسنا.

وتستعرض "الوطن" المعلومات الكاملة والتدابير اللازمة التي اتخذت من جانب المسئولين عند تركيب خطوط الغاز في إسنا بالتنسيق مع جميع الجهات والمرافق لتفادي أي أخطاء تضر بالمرافق العامة سواء كانت المياه أو الكهرباء أو الصرف أو التليفونات.

1- تركيبات وتوصيلات خطوط الغاز التي تمت في المحافظة منذ عام 2019 حتى الآن، 14040 توصيلة في مختلف المدن، حيث تم في مدينة الأقصر توصيل 3040 خطا، وفي قرية الحبيل جرى توصيل 2000 خط، وفي قرية الزناقطة جرى توصيل 3500 خط.

2- في منطقة منشأة العماري جرى توصيل 2500، وفي مدينة إسنا جرى توصيل 2000 خط، وفي مدينة أرمنت جرى توصيل 1000 خط، ومن المقرر أن تشمل الخطة المستقبلية توصيل 23500 خط وتركيبها للمنازل والعقارات المختلفة لخدمة المواطنين.

2- تم خلال عام 2019، الحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء محطة تخفيض ضغط الغاز التي تخص الشركة في مركز إسنا، وبدأت أعمال الحفر من ناحية كوبري الشيخ فضيل ومنطقة السنترال والطريق الزراعي الغربي.

3- تم أيضًا في سبتمبر من نفس العام البدء في أعمال إنشاء محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعي على مساحة 2500م مجاورة لمدينة إسنا الجديدة.

4- الأعمال تأتي في إطار التوجه الرئيسي للدولة حالياً نحو تكثيف العمل على إخلاء المدن من البوتاجاز وإحلال الغاز الطبيعي كونه يعد الحل الأمثل لترشيد استهلاك المنتجات البترولية السائلة.

5- تم في نفس العام أيضًا البدء في أعمال الخط الرئيسي الممتد من المحطة إلى داخل مدينة إسنا من خلال عمليات الحفر الموجه حيث سيلتقي الخط بـ 9 خطوط ما بين صرف صحي وري وذلك لضمان عدم تعطيل مجرى المياه بها.

6- راعت السطات التنفيذية عدت معاير أثناء تركيب الخطوط منها أن يبعد خط الغاز عن خط الصرف والمياه ومسار كابلات التليفونات بما لا يقل عن واحد متر.

7- الاهتمام بإجراءات التأمين اللازم أثناء حفر خط الغاز وتحديد جميع مسارات المرافق الأرضية، حفاظا على أرواح المواطنين والمرافق العامة.

8- الأوراق المطلوبة للتعاقد على خدمة توصيل الغاز تتمثل في إحضار رقم الغاز الملصق على باب الشقة وإن لم يوجد إحضار الرقم المكتوب على باب العمارة، وبطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية أثناء التعاقد بمدة لا تقل عن شهر.

9- إحضار صورة من عقد الملكية أو الإيجار للوحدة، وفي حالة وجود عقد إيجار، وفاتورة كهرباء حديثة بنفس العنوان المذكور بعقد الشقة، أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة إضافة إلى أصل مقايسة العداد، أو تقديم فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد.

10- في حالة عدم توافر أي من هذه المرافق يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث وفاتورة مدفوعة مقدمًا، وفي حالة عدم تطابق توقيع العميل على أوراق التعاقد وعقد الشقة يتم التعامل مع جميع الأوراق ببصمة الإبهام، وفي جميع حالات التعاقد يلزم وجود الشخص نفسه.