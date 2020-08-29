الأوقاف: أول صلاة الجمعة كانت "عيد" والناس استقبلونا بـ "الجاتوه"

وصف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عودة المساجد لصلاة الجمعة بأنه "يوم عيد للمصريين".

وقال "طايع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "وجدنا الناس استقبلت صلاة الجمعة أمام مسجد السيدة زينب بالزغاريد وفيه مساجد في أسوان والشرقية كانوا بيوزعوا الحلوى"

وتابع "أنا خطبت في مسجد أحمد بن طولون والناس استقبلتنا بالحلويات والجاتوه والتورتة، ودي رمزية وتعبير للشعب المصري عن حبه لدينه وجيشه وحبه لعودة الحياة لطبيعتها"، مطالبًا المواطنين بالمحافظة على الإجراءات الاحترازية، متوقعًا أن تكون الخطوة التالية هي الفتح الكامل لجميع المساجد.

وأكد "طايع"، أن الخطبة كانت 10 دقائق، معتبرًا أنها فترة كافية وتوصل الرسالة للمصلين مضيفًا: "أتمنى نكون عند حسن ظن الشعب المصري".

وأوضح أنه تم عقد غرفة علميات مركزية في الوزارة برئاسته و27 غرفة عمليات أخرى فرعية في المحافظات، لافتًا أنه لم تصل شكوى واحدة وأن كل التقارير أكدت اتباع الجميع للإجراءات الاحترازية والتزموا بها.