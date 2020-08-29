أستاذ علم الأوبئة يحذر من التحام الموجة الأولى لكورونا بالثانية

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات يتسبب في تقليل أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال "عنان"، خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه كان من المفترض أن نصل لصفر وفيات خلال شهر سبتمبر، لافتًا أن المنحنى متذبذب ويعلو وينخفض، محذرًا من ارتفاع المنحنى لأكثر من 20% زيادة، وأن ذلك إن حدث سيعتبر وقتها الموجة الثانية.

وأكد "عنان"، على أنه ستكون هناك موجة ثانية من الفيروس، مشيرًا أن كل الأوبئة تأتي على شكل موجات "مجاش وباء على كوكب الأرض على شكل موجة واحدة واختفى"، لافتًا أن كل الأوبئة بدأت بموجة ثم عادت في موجات أخرى، مشددًا على أن الموجة الثانية إما تكون أخف أو نفس القوة أو بشكل أقوى.

وحذر من التحام الموجة الأولى لكورونا بالثانية، وعدم وجود وقت للاستعداد بينهما: "محتاجين ناخد نفسنا ونستعد عشان ميبقاش فيه ضغط"، مؤكدًا أننا توصلنا لأكثر من برتوكول علاجي للمصابين.