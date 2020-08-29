عائشة بن أحمد: أحببت تجربة كورونا والجلوس في المنزل

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، إنها كانت في تونس حين حدثت جائحة فيروس كورونا المستجد، وكانت تعمل على فيلم "توأم روحي"، ولكنه توقف بسبب ظروف الإغلاق ثم تم استكمال التصوير بعد ذلك حتى تم الانتهاء من العمل.

وقالت عائشة بن أحمد، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنها أحبت تجربة كورونا لأن الجلوس في المنزل لشهور أسفر عن مراجعة وأسئلة تخص المستقبل لترى الحياة من زاوية أخرى.

وأشارت "عائشة بن أحمد" أنها أحست بكونها تعرف أصدقائها أكثر خلال فترة كورونا وتقربت منهم بشكل أكبر بالإضافة إلى العائلة.

وتحدثت عائشة بن أحمد عن فيلم "توأم روحي" وقالت إنها أحبت "حدوتة باريس" بشكل أكبر ووصفتها بأنها كانت "سحرا" من بدايتها حتى نهايتها، مشيرة أنها كانت سعيدة في الكثير من مشاهد الفيلم.

أضافت "عائشة بن أحمد" أنها "بتتريق على نفسها" على عكس البعض الذي يعلي نفسه، موضحة أنها يمكنها السخرية من نفسها بسبب أول 3 سنوات عملت فيهم بمصر لأنها كانت "ضايعة" في اللهجة المصرية، وكانت تقطع الجمل بطريقة تونسية، مشيرةً إلى أنها كانت تغلق فمها وهي تنطق الحروف ولكنها تعلمت الآن اللهجة بعد أن أخذت منها فترة من الممارسة والاحتكاك بالناس.