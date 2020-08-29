البابا يتابع خدمة الكنيسة بهولندا ويشدد على استمرار مواجهة كورونا

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا للأقباط الأرثوذكس.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أرساني عرض خلال اللقاء، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهاي، والاحتياج إلى كهنة لتغطية احتياج الخدمة بين كنائس الإيبارشية.

وأضاف حليم، أن البابا أطمئن خلال اللقاء على سلامة الخدمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية استمرار متابعة كافة الإجراءات الصحية الواجبة لمواجهة هذه الجائحة.

ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات التي تجمع البابا تواضروس مع أساقفة ومطارنة الكنيسة لمتابعة الخدمة بكافة أنحاء الكرازة المرقسية، في ظل إجراءات الوقاية من كورونا مع الفتح التدريجي للكنائس.