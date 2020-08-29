صرف العلاوات الخمس لـ 60 ألف مستفيد بالقطاعين الخاص والحكومي الثلاثاء

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيجري البدء في صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد من المؤسسات الصحفية وكذلك العاملين في القطاع الخاص، وأيضًا من القطاع الحكومي ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم للعلاوة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من سبتمبر.

وأضاف "عوض"، أنه سيجري إتاحة الصرف من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم، واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنباً للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.