ضبط 3 لصوص سرقوا شقة سكنية بعد مطاردة في قصر النيل

ضبطت قوة من مباحث قسم شرطة قصر النيل، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، 3 متهمين أثناء سرقة شقة سكنية، وجرى إعادة المسروقاتن والتحفظ على المتهمين، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

يأتي ذلك في إطار تكثيف جهود الأمنية أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم نزول 3 أشخاص من تاكسي ولاذوا بالفرار عدوا.

وعلى الفور جرى ملاحقتهم وضبطهم، وتبيّن أنّ 2 منهم لهما معلومات جنائية، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية - كمية من المشغولات الذهبية" مجهولة المصدر.

وبمناقشتهم أقروا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "التسلق"، وأمكن التوصل إلى المجني عليه مالك الشقة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وقرر بأنّه لم يكن اكتشف واقعة السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.