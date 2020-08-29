مدبولي: 11.5 مليار قيمة المشروعات القومية المفتتحة في الإسكندرية اليوم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ قيمة المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية التي سيتمّ افتتاحها الآن تقدر بـ11.5 مليار جنيه حتى الآن ضمن رؤية الدولة لتكون مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار مدبولي، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، إلى أنَّ حجم الاستثمارات بقطاع البترول تتجاوز تيريليون و160 مليار جنيه، وجار تنفيذ 44 مشروعًا ونفذ بالفعل 115 مشروعًا، موضحًا أنَّ التمويل يكون بالعملة الصعبة جنبًا لجنب العملة المحلية.

واستكمل مدبولي: "توصيل الغاز الطبيعي للمنازل المصرية هذا البرنامج بدأ عام 1981، ومنذ هذا التوقيت وحتى عام 2014 تمّ توصيل الغاز لـ6 ملايين وحدة سكنية، وفي 6 سنوات ماضية فقط تمّ توصيل الغاز لأكثر من 5 ملايين وحدة ونهدف لتجاوز 18 مليون وحدة السنوات المقبلة لحل مشكلات ما يخص أسطوانة البوتجاز".

وواصل: "هذا القطاع لديه تحديات ومشكلات، والدولة كانت تدعمه ومع الجهد الذي تمّ، حقق القطاع فائضًا وعائدًا تجاريًا له بعد أن كان لدينا مشكلة الاكتفاء الذاتي من الغاز، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي والقدرة على تصدير المنتج".

وشرح رئيس الوزراء أنَّ الدولة لديها رؤية 2022-2023 للاكتفاء الذاتي من كل المنتجات البترولية، وهدفنا من هذه المشروعات العملاقة أن تصل مصر للاكتفاء الذاتي من المنتجات والتوسع في كل عقود الاستثمارات المشتركة ومحافظة الأسكندرية لديها باع في هذه المشروعات، حيث تصل حجم الاسثمارات لـ100 مليار جنيه استثمار في هذا القطاع.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.